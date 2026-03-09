Sorpassi azzardati e velocità elevate, multe dei carabinieri sulla 45

E' di 205 persone controllate e 153 veicoli, tra auto e moto sottoposti a verifica, il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri domenica 8 marzo lungo la statale 45 di val Trebbia. I militari dell'Arma sono intervenuti anche per un incidente che poco dopo le 16 ha coinvolto un motociclista a Ponte Lenzino. Il centauro, un piacentino di 50 anni, è stato soccorso e trasferito in codice giallo all’ospedale di Bobbio.

Nel corso del servizio di controllo lungo la statale 45 i militari hanno contestato due sanzioni per sorpassi azzardati, due per velocità sostenuta e due per circolazione con veicoli privi di revisione.

Un’azione mirata, quella dell’Arma, che punta non solo alla repressione delle violazioni, ma soprattutto alla prevenzione, attraverso una presenza visibile e costante su una strada che, specie nei fine settimana e con l’inizio della bella stagione, richiama numerosi motociclisti e automobilisti. L’obiettivo è innalzare il livello di sicurezza, richiamare al rispetto delle regole e prevenire conseguenze anche gravi legate a comportamenti imprudenti.