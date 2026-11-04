Travolto da un'auto, muore operaio al lavoro in un tombino

Tragico incidente sul lavoro a San Nicolò nella mattinata di mercoledì 4 novembre. Un uomo di 52 anni, che stava eseguendo un intervento per conto di Iren, è stato travolto da un'auto mentre era al lavoro in un tombino nei pressi dello scivolo dei garage di un condominio.

La tragedia è avvenuta in via Harris. Alla guida dell'auto un uomo di 78 anni che stava rientrando a casa e non si sarebbe accorto della presenza dell'operaio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa, un’auto medica e l’eliambulanza di Parma. Il medico non ha potuto fare altro che costatare decesso. Intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.

Il cordoglio di Iren

Nella mattinata è arrivato il comunicato di IRETI, società del Gruppo Iren, nel quale «esprime cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima del tragico incidente occorso a San Nicolò al tecnico della ditta affidataria delle operazioni di lettura dei contatori dell'acqua».

CGIL, FP e FILCTEM di Piacenza: «Dolore e vicinanza alla famiglia. Si faccia piena luce sulle condizioni di lavoro e di sicurezza»

«Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la morte del lavoratore che questa mattina ha perso la vita a San Nicolò, nel comune di Rottofreno. Alla sua famiglia, ai suoi cari e ai colleghi va tutta la nostra vicinanza. Dietro ogni morte sul lavoro c’è una persona, una vita spezzata, un dolore che investe un’intera comunità».

È quanto dichiarano Marco Efori, segretario generale della FILCTEM CGIL di Piacenza, Alberto Gorra, segretario generale Fp Cgil Piacenza e Ivo Bussacchini, segretario generale della CGIL di Piacenza, dopo l’infortunio mortale avvenuto questa mattina in via Harris. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore era impegnato nella lettura dei contatori dell’acqua, all’interno di un pozzetto in corrispondenza di un accesso carrabile, quando è stato investito da un’automobile.

«Le indagini sono in corso e spetta agli organi competenti accertare la dinamica e le eventuali responsabilità. Occorre fare piena luce sulle condizioni in cui si stava svolgendo l’attività, sulle procedure previste e sulle misure adottate per proteggere il lavoratore rispetto al passaggio dei veicoli».

Le RSU Iren di Fp e Filctem esprimono cordoglio e vicinanza per la morte di Marco Carini a San Nicolò

Le RSU Iren esprimono «il più sentito cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, ai familiari e ai colleghi» dell'operaio che ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro.

«Di fronte a una tragedia di questa gravità, il dolore è profondo e condiviso da tutte le lavoratrici e i lavoratori che rappresentiamo.Confidiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto con rapidità e rigore, e chiediamo all’azienda la massima collaborazione. È l’impegno di tutti evitare che tragedie simili possano ripetersi. Nessun lavoratore deve rischiare la vita per svolgere il proprio mestiere».