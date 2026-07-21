Trebbia, ore contate. E il livello scende ancora
Legambiente misura la portata del fiume, ormai irriconoscibile. Dalla diga stop oggi all’acqua
Elisa Malacalza
|1 ora fa
La misurazione del deflusso minimo vitale nel Trebbia
«Ora lo vedete così, già scarso nella portata. E c’è ancora qualche goccia dalla diga del Brugneto... Giovedì o venerdì sarà devastante, esaurita del tutto la scorta. Se siamo preoccupati? Parecchio».
Sono le 8.30 del mattino, e Fabrizio Binelli è sulle rive del Trebbia a Mirafiori con un metro in mano e una specie di “ventilatore” collegato a un cavo che serve a misurare la velocità. Combinando infatti la velocità e altri dati si genera un algoritmo che determina la portata del fiume. Comunque, lo si vede anche così, a occhio nudo: il Trebbia è ai minimi, tra i cormorani che fissano i pesci rimasti come fossero avvoltoi nel deserto.
Accanto a Binelli, altri volontari di Legambiente: gente che il fiume lo conosce a memoria e lo tiene sott’occhio da decenni, e potrebbe restare ore a parlare della battaglia del Cassingheno, degli anni Novanta, delle lotte.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Per 17 anni accanto a mia moglie, ora non c’è più e chiedo giustizia»
2.
«Prigionieri in casa: quei maremmani ancora incustoditi»
3.
Fiorenzuola, mattina di follia al parco: «Lo sputo poi le botte da uno sconosciuto»
4.
Notte di follia a Piacenza, vandalo danneggia 9 auto e scrive pure un insulto sul cofano con il pennarello