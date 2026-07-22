Truffa dell’oro a Rottofreno, l’ira del figlio: «State attenti»
Vittima una donna di 87 anni, prima raggirata al telefono da finti carabinieri, poi raggiunta in casa. «Hanno rubato i ricordi di una vita»
Angela Zeppi
|1 ora fa
La zona in cui è avvenuta la truffa a Rottofreno - © Libertà/Angela Zeppi
Un’altra odiosa truffa telefonica andata a segno spinge un figlio ad avvisare più persone possibili. Il fatto avviene a Rottofreno, nei pressi della farmacia. «Vorrei mettere in guardia tutti, soprattutto chi ha genitori o nonni anziani. Mia madre ha 87 anni, è lucidissima e ha sempre abitato qui». Ed è anche a causa della famigliarità con il luogo, che la vittima sta soffrendo moltissimo: si sente tradita a casa propria e mai avrebbe creduto di cadere in un simile raggiro.
Il figlio ha subito sporto denuncia ai carabinieri di San Nicolò, ma il suo pensiero si riallaccia a un tema che sta facendo molto discutere in questi giorni: la rabbia viscerale scatenata dalle ingiustizie subite dai propri familiari. Un sentimento difficile da controllare, che rischia di valicare i confini della risposta proporzionata. «I malviventi sono stati molto fortunati - si sfoga - Ma lo sono stato anch’io: passo spesso da mia madre e, se li avessi colti sul fatto, non so se mi sarei trattenuto. Sarei passato dalla parte del torto».
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