Ubriaco sul trattore sbatte contro un’auto: denunciato 70enne

Ubriaco al volante del trattore si schianta contro un’auto: denunciato settantenne piacentino. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente.

È accaduto l’altro giorno nei pressi di Travo. Protagonista dell’episodio un settantenne piacentino che, alla guida del suo mezzo agricolo, è andato a sbattere contro una vettura che sopraggiungeva. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Marsaglia. I militari hanno subito notato che il conducente del mezzo agricolo barcollava e aveva un forte odore di alcol. Sottoposto ad alcoltest, è risultato avere un tasso tre volte superiore al limite massimo consentito dal codice della strada.