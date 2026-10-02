Ubriaco sul trattore sbatte contro un’auto: denunciato 70enne
Travo: il conducente del mezzo agricolo positivo all’alcoltest. Patente ritirata
Ermanno Mariani
|1 ora fa
I carabinieri sono intervenuti nei pressi di Travo - © Libertà/Ermanno Mariani
Ubriaco al volante del trattore si schianta contro un’auto: denunciato settantenne piacentino. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente.
È accaduto l’altro giorno nei pressi di Travo. Protagonista dell’episodio un settantenne piacentino che, alla guida del suo mezzo agricolo, è andato a sbattere contro una vettura che sopraggiungeva. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Marsaglia. I militari hanno subito notato che il conducente del mezzo agricolo barcollava e aveva un forte odore di alcol. Sottoposto ad alcoltest, è risultato avere un tasso tre volte superiore al limite massimo consentito dal codice della strada.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Pianello, Mini si schianta contro un albero: tre giovani incastrati, un morto e un ferito gravissimo
2.
Maria Suarez, da Maracaibo a Piacenza con scalo in Spagna
3.
Schianto auto-moto e balzo di tre metri, ragazza impigliata con i capelli nella ruota
4.
Il cane guida Brigida è anziano e a volte sporca nell’androne: «Chiedo solo un po’ di comprensione»