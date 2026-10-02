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Ubriaco sul trattore sbatte contro un’auto: denunciato 70enne

Travo: il conducente del mezzo agricolo positivo all’alcoltest. Patente ritirata

Ermanno Mariani
|1 ora fa
I carabinieri sono intervenuti nei pressi di Travo - © Libertà/Ermanno Mariani
I carabinieri sono intervenuti nei pressi di Travo - © Libertà/Ermanno Mariani
1 MIN DI LETTURA
Ubriaco al volante del trattore si schianta contro un’auto: denunciato settantenne piacentino. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente.
È accaduto l’altro giorno nei pressi di Travo. Protagonista dell’episodio un settantenne piacentino che, alla guida del suo mezzo agricolo, è andato a sbattere contro una vettura che sopraggiungeva. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Marsaglia. I militari hanno subito notato che il conducente del mezzo agricolo barcollava e aveva un forte odore di alcol. Sottoposto ad alcoltest, è risultato avere un tasso tre volte superiore al limite massimo consentito dal codice della strada.
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