Zerba, nuova sede per l'ufficio postale: sarà riaperto in veste Polis

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Zerba sarà interessato da un cambio di sede e alcuni giorni di chiusura per permettere il trasferimento nella nuova sede.

L’ufficio postale di Zerba resterà chiuso al pubblico da lunedì 16 novembre nell’attuale sede di Località Scianza. Durante i pochi giorni di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Ottone, sito in via Roma 28, aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08.20 alle 13.45, dotato di Atm H 24.

L’ufficio di Zerba riaprirà nella nuova sede di Strada Provinciale 18, n. 72, venerdì 20 novembre in una veste del tutto nuova in quanto sarà riaperto in veste Polis, salvo imprevisti di cui si darà immediata comunicazione.

Il nuovo ufficio postale di Zerba soddisfa, in un ambiente più confortevole, tutte le richieste di servizi postali e finanziari oltre a quelli nuovi della Pubblica Amministrazione appena inseriti.

La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Inoltre, nella sede è stato installato anche un nuovo Atm Postamat di ultima generazione che sarà attivo a partire dopo qualche giorno dalla riapertura e disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 24. Il nuovo ATM Postamat di ultima generazione consentirà di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

La nuova sede manterrà il suo orario consueto ovvero il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08.20 alle 13.45