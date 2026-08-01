Controlli interforze, rintracciato straniero con due espulsioni di Svizzera e Francia

Un servizio di controlli straordinari interforze del territorio - in materia di sicurezza urbana e finalizzati a contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità - è stato svolto nel comune di Fiorenzuola. In particolare, personale della Questura unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, con il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza con l’impiego anche dell’unità cinofila antidroga, oltre a personale della Polizia Locale di Fiorenzuola d’Arda, per un totale di 10 pattuglie impiegate, hanno svolto accurati controlli nei pressi degli esercizi commerciali, nelle vie del centro storico, presso la stazione ferroviaria, nei pressi del centro commerciale e di alcuni parchi. Ecco il bilancio.

In un controllo effettuato presso un bar del centro, è stato rintracciato uno straniero di 24 anni irregolare sul territorio nazionale, con a suo carico già due espulsioni emesse dalla Svizzera e dalla Francia. Accompagnato in Questura è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che gli ha notificato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Sono inoltre state identificate 86 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, controllati 7 veicoli, 6 esercizi pubblici, ed elevata una sanzione amministrativa da parte della Polizia Locale a carico di una barberia.

Controlli anche a Piacenza

Nella mattinata di sabato 1° agosto il personale della Questura di Piacenza e del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia hanno effettuato un’attività straordinaria di controllo del territorio nella città di Piacenza, nelle zone del centro, della Stazione Ferroviaria, in viale Dante e zona di via Colombo e via Roma.

Nell’ambito di tali controlli sono state identificate 57 persone, di cui 17 con precedenti di Polizia, controllati 14 veicoli ed un esercizio commerciale.