Da lunedì il calore molla la presa: «In arrivo correnti fresche atlantiche»
Dovrebbero originare qualche temporale anche sulle pianure e fare abbassare progressivamente le temperature di qualche grado, fino ai valori medi del periodo
Filippo Lezoli
|2 ore fa
La quarta ondata di calore prosegue senza sosta, ma forse si comincia a vedere la fine del tunnel rovente. Dice infatti l’esperto di meteorologia Silvio Scattaglia, di Meteo Niviano, che dalla prossima settimana il caldo potrebbe finalmente dare quantomeno una tregua. Prima, però, bisogna soffrire ancora un po’.
«Fino al 16 agosto - dice Scattaglia avremo ancora questo caldo dovuto al promontorio subtropicale di origine africana che da settimane insiste sul nostro territorio e che continuerà a portare temperature superiori alle medie generali, soltanto intervallate a tratti, durante il pomeriggio, dagli ormai consueti temporali di calore sulle nostre cime appenniniche più alte».
La novità tanto attesa potrebbe giungere a cominciare da lunedì 17 agosto quando, afferma Scattaglia, i modelli «prevedono l’arrivo di correnti più fresche atlantiche e anche nord-atlantiche, che dovrebbero originare qualche temporale anche sulle pianure e fare abbassare progressivamente le temperature di qualche grado, fino a riportarsi sui valori medi del periodo della terza decade di agosto».