Furibonda rissa ai Giardini Merluzzo: pugni e bottigliate tra cinque ragazzini

Pugni, bottigliate e vetri in frantumi per una ventina di minuti, sotto gli occhi increduli delle numerose persone che stavano trascorrendo la serata ai tavolini di un locale disposti poco distante. Una violenta rissa tra cinque giovanissimi nordafricani è scoppiata questa sera, attorno alle 22.15, ai Giardini Merluzzo di Piacenza.

La scena si è consumata a poche decine di metri dai tavolini, suscitando preoccupazione e sconcerto tra gli avventori. «Erano in cinque – raccontano alcuni testimoni – e hanno continuato il loro furibondo litigio per venti minuti. Si sentivano i tonfi dei pugni e i rumori delle bottiglie andate in frantumi». Qualcuno avrebbe anche cercato di intervenire per separare i contendenti e riportare la calma, ma senza riuscirci.

Durante la colluttazione uno dei ragazzi sarebbe stato colpito alla testa con una bottiglia e, terminato lo scontro, è stato visto raggiungere la fontanella dei giardini per bagnarsi e ripulirsi il capo.

Nel frattempo era già stato dato l’allarme. Prima che i soccorsi potessero raggiungere i Giardini Merluzzo, tuttavia, tutti e cinque si sono allontanati di corsa: quattro sono fuggiti in direzione dei Giardini Margherita, mentre il quinto si è diretto verso il centro.

Sul posto sono quindi arrivate un’ambulanza e un’automedica del 118 insieme alla polizia, senza però trovare i giovani coinvolti. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i numerosi presenti, che hanno assistito alla violenta scena.