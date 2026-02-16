Furto in abitazione a Carpaneto, ladri in fuga in autostrada

È di qualche giorno fa, e le indagini sono ancora in corso, la notizia di un furto in casa a Carpaneto. Grazie ai gruppi di controllo di vicinato che hanno segnalato i movimenti sospetti di tre individui, la polizia locale dell'Unione Valnure Valchero, si è messa sulle tracce di una autovettura ed è riuscita ad individuarne lo spostamento fino al territorio di Monticelli, dove avevano inizialmente fatto perdere le proprie tracce. I ladri nel frattempo avevano sostituito le targhe dell'auto e si apprestavano a mettere a segno un altro colpo.

La polizia locale di Monticelli ha localizzato l'auto e i tre si sono dati alla fuga verso l'autostrada A21, riuscendo a far perdere le proprie tracce.