Guida Michelin, confermata la stella a Isa Mazzocchi della Palta di Bilegno

Piacenza torna ad essere la capitale delle Stelle Michelin (lo era stata una prima volta nel 2019) con la presentazione della 72ª edizione della celebre Guida, che chiude un anno di celebrazioni dedicate ai 120 anni di presenza di Michelin in Italia. Un evento che ha portato dapprima al Teatro Municipale e poi alla Galleria Volumnia (nei monumentali spazi dell'ex-chiesa di Sant'Agostino) tutto il gotha della ristorazione nazionale. Le novità dell'edizione 2027 sono state svelate durante la cerimonia condotta da Barbara Pedrotti in un evento a cui hanno partecipato oltre 500 invitati, tra chef, giornalisti, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Per Piacenza la buona notizia è la conferma, per il quindicesimo anno consecutivo, della Stella Michelin a Isa Mazzocchi e al ristorante La Palta di Bilegno. Quest’anno la Guida Michelin Italia celebra 27 novità nel panorama dei ristoranti stellati: si aggiungono tre ristoranti che ottengono le due Stelle MICHELIN e 24 che ricevono una Stella Michelin. Nel complesso, la selezione 2027 della Guida Michelin Italia comprende 382 ristoranti stellati, distribuiti su tutta la penisola.

«Ciò che ha particolarmente colpito i nostri ispettori quest’anno è il modo in cui il patrimonio culinario italiano continua a evolversi senza perdere le proprie radici. In tutto il Paese, gli chef riscoprono le ricette regionali, valorizzano gli ingredienti locali e le tecniche tradizionali, portando al tempo stesso in tavola la propria visione contemporanea. Questo dialogo tra tradizione e modernità è uno dei grandi punti di forza della gastronomia italiana, e la selezione 2027 lo rivela in tutta la sua vitalità e diversità» ha commentato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida Michelin.

Sono 13 i Ristoranti che «valgono il viaggio» in Italia e che confermano le 3 Stelle Michelin: La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti, Serralunga d’Alba (CN), Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, Villa Crespi a Orta San Giulio (NO), Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Enrico Bartolini al MUDEC a Milano e Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico (BZ).