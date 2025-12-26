Il Comune sistema l'incrocio a sue spese e Anas chiede il conto

C’è un incrocio che per decenni è stato tanto piccolo quanto pericoloso a Marsaglia, là dove s’incontrano la Statale 45 e la stradina comunale che scende dalle frazioni di Montarsi e Lenzino. Appena dopo il crocevia, la Statale che corre verso Genova fa una delle curve per cui è celebre e che tanto piacciono ai motociclisti. Per renderlo sicuro basta pochissimo: bisogna allargarlo appena, utilizzando meno di 10 metri quadrati che sono di proprietà di Anas. Sembra una minuzia, ma il cantiere parte dopo un anno di attesa, carte bollate, integrazioni, planimetrie, catasti, un canone d’affitto da pagare da qui al 2055 e l’intervento di un Ministero.

Lo racconta il sindaco di Corte Brugnatella, Renato Bertonazzi, che ricorda come, ormai molto tempo fa, "i residenti mi hanno segnalato che la visibilità per immettersi sulla 45 era pessima, il tratto era infestato dai rovi, ed era necessario un intervento per la messa in sicurezza. Così, non appena siamo riusciti a recuperare le risorse, abbiamo deciso di fare qualcosa. E lo abbiamo fatto, ma oltre ad aver pulito, decespugliato, pagato progetto e lavori per allargare la strada, adesso dobbiamo anche pagare ad Anas un affitto da 217 euro l’anno più Iva per 30 anni". Per 10 metri quadri dimenticati tra le erbacce in alta Valtrebbia.

E poi i tempi: il Comune prende contatti con Anas il 18 aprile 2024, con una "richiesta autorizzazione per il miglioramento accesso Strada statale 45 - Lenzino". A settembre, dopo quattro mesi, Anas chiede un’integrazione, ossia 450 euro da versare alla società per l’istruttoria della pratica e le spese di sopralluogo. Il Comune paga. Il 7 novembre 2024, l’ingegnere incaricato (e pagato) dal Comune di Corte Brugnatella presenta un progetto esecutivo con una relazione di cinque paginette per descrivere l’intervento, davvero esiguo: "Per la strada comunale Lenzino - Montarsi, l’obiettivo è mettere in sicurezza l’accesso sulla Strada Statale 45 - scrive il tecnico - e permettere un migliore accesso per chi proviene da Lenzino e Montarsi e per il traffico proveniente da Genova e Piacenza. Durante il periodo primaverile estivo, la strada è caratterizzata da traffico di moto a velocità sostenuta e la popolazione dei due nuclei abitati ha segnalato la pericolosità della svolta e in tutte le direzioni". Sarà quindi il Comune a prendersi in carico l’opera, c’è un privato che si rende disponibile a dare 2.75 metri di terreno, e "la restante parte dell’area interessata è di proprietà Anas: tuttora in stato di completo abbandono risulta di 42 mq". Meno di un monolocale. Per il lavoro ne bastano circa 10: meno di una camera da letto.

"L’intervento in sé ha richiesto circa due settimane di lavori - sottolinea Bertonazzi - ma per avere il parere e i permessi di Anas abbiamo dovuto attendere più di un anno", e mostra il plico di 24 pagine indirizzato al Comune e intestato Anas Gruppo Fs italiane: è datato giugno 2025. Dentro, c’è l’attesa autorizzazione, firme, il disciplinare per la licenza, e un lunghissimo accordo tecnico, che stabilisce che, per migliorare l’accesso e procedere con i lavori, il Comune dovrà pagare un canone annuo di occupazione suolo pari a 217 euro oltre Iva, da aggiornarsi ogni anno, per 30 anni. C’è poi anche un’altra somma da pagare, che Anas quantificherà a seguito dell’emanazione di "apposito decreto da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Un decreto ministeriale per 10 metri perduti lassù. "Con risorse comunali siamo riusciti, a fatica, a mettere in sicurezza l’incrocio - chiude il sindaco - Mi rammarica che Anas abbia preteso un canone per un periodo di tempo così lungo, e credo anzi che grazie a questo intervento anche Anas abbia tratto un beneficio: adesso l’incrocio è più sicuro". Qualcuno in Comune si sarebbe insomma aspettato un "grazie" da Roma. E invece è arrivato il conto. Per ampliare la stradina che da Montarsi si butta nella 45, Marsaglia ha chiesto 10 metri quadrati di terreno. Canone: 217 euro l’anno