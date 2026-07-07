Il Trebbia in secca e il Brugneto pieno: la foto che fa discutere

Mentre nel Piacentino si sta a centellinare l’acqua nei campi per non sprecarne neanche un litro, nel Genovese il “serbatoio” del Brugneto scoppia e non si sa quasi più dove immagazzinare le nuove piogge, come testimoniano anche le recenti foto a volo d’uccello di Giovanni Corbellini. Due facce della stessa estate vissuta da due versanti diversi, da due province e regioni differenti: in mezzo, però, c’è sempre la stessa acqua contesa.

L’immagine aerea del grande invaso, pubblicata su una pagina social dedicata alla città di Genova, rinfocola le pretese piacentine di poter avere una fetta di quell’oro blu verso il versante naturale del Trebbia. Così, online, riparte la discussione tra chi considera ovvio il fatto che a beneficiare dell’acqua debba essere il Genovese e chi, dalla parte opposta, fa notare come sia un delitto avere un Trebbia vuoto e un lago pieno. Qualcuno constata semplicemente come l’invaso abbia una capacità tale da soddisfare senza problemi gli utilizzi simultanei di entrambe le regioni. E un po’ tutti concordano che 2,5 milioni di metri cubi da lasciar defluire verso il Piacentino siano una quota infinitesimale rispetto al quantitativo complessivo.