La Befana dei pompieri vola davanti a 400 persone
In tanti, tra bambini e adulti, hanno festeggiato nella caserma di Strada Valnure la ricorrenza dell'Epifania. Tra fumogeni, sirene, caramelle e Grisù
Thomas Trenchi
|2 ore fa
La Befana dei Vigili del Fuoco
Tra applausi e nasi all’insù, la Befana è tornata sul tetto del comando dei vigili del fuoco di Strada Valnure, a Piacenza. Bambini e adulti, tutti a bocca aperta, hanno assistito alla traversata acrobatica del cortile, con il dettaglio immancabile della scopa stretta tra le gambe. Circa quattrocento persone hanno seguito l’evento.
Il pomeriggio è iniziato alle 14 con la visita alla sede: mezzi di soccorso schierati, attrezzature illustrate e bambini trasformati in mini-pompieri, a spegnere principi d’incendio e salire su scale e cabine, sempre nella massima sicurezza. Alle 15 è arrivato il momento clou: la Befana, seguita dai vigili tra fumogeni e sirene, ha “perso” la scopa e distribuito caramelle, tra selfie e risate. Accanto a lei anche la mascotte Grisù.
All’ingresso si è svolta l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, con i giochi usati raccolti per i bambini in difficoltà. «Donare è parte della nostra missione», ha ricordato l’ispettore Massimiliano Clini.