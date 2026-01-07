La Befana dei pompieri vola davanti a 400 persone

Tra applausi e nasi all’insù, la Befana è tornata sul tetto del comando dei vigili del fuoco di Strada Valnure, a Piacenza. Bambini e adulti, tutti a bocca aperta, hanno assistito alla traversata acrobatica del cortile, con il dettaglio immancabile della scopa stretta tra le gambe. Circa quattrocento persone hanno seguito l’evento.

Il pomeriggio è iniziato alle 14 con la visita alla sede: mezzi di soccorso schierati, attrezzature illustrate e bambini trasformati in mini-pompieri, a spegnere principi d’incendio e salire su scale e cabine, sempre nella massima sicurezza. Alle 15 è arrivato il momento clou: la Befana, seguita dai vigili tra fumogeni e sirene, ha “perso” la scopa e distribuito caramelle, tra selfie e risate. Accanto a lei anche la mascotte Grisù.

All’ingresso si è svolta l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, con i giochi usati raccolti per i bambini in difficoltà. «Donare è parte della nostra missione», ha ricordato l’ispettore Massimiliano Clini.