«La chiusura del ponte potrebbe rilanciare la mobilità sostenibile»
Lo afferma Giuseppe Castelnuovo, attivista dell’associazione Legambiente
Filippo Lezoli
|1 ora fa
La raccolta firme che raccoglie chi vuole il mantenimento delle fermate dei treni nelle stazioni di Cadeo e Pontenure anche quando il ponte sul Nure riaprirà è accolta con favore da Legambiente.
Lo afferma Giuseppe Castelnuovo, attivista dell’associazione ambientalista, il quale valuta «molto positivamente la raccolta firme avviata dall’insegnante pendolare per il mantenimento delle fermate nelle stazioni, con il fine di agevolare la mobilità sostenibile, anche dopo la prossima riapertura del ponte interrotto per lavori sulla via Emilia».
L’invito è di cogliere l’occasione nata dal disservizio dell’intervento di manutenzione per richiamare le amministrazioni sulle opportunità di un ripensamento della viabilità.