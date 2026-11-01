L’odissea dei ticket sanitari non pagati: «A Piacenza il buco supera i 4 milioni»
Il capogruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali: il problema già denunciato è tutt’altro che risolto e sottrae risorse
Simona Segalini
|48 minuti fa
Nei primi mesi del 2026 il 57% degli importi sollecitati è stato recuperato
«Più di 68 milioni di euro di ticket sanitari ancora da riscuotere in Emilia Romagna. I nuovi dati forniti dalla Regione confermano che il problema che avevamo denunciato già lo scorso anno è tutt’altro che risolto e continua a sottrarre risorse importanti alla sanità pubblica».
Rischia di divampare la polemica dei crediti non incassati dalle Ausl. La cifra degli importi di chi non mette mano al portafoglio per integrare le spese sanitarie o le visite specialistiche, a livello regionale, pare lievitata ancora, passando dai 53 milioni di fine 2024 ai 68 di adesso, sostiene il capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e segretario regionale del partito Pietro Vignali. Piacenza ha fatto meglio, ma il buco resta enorme: secondo Vignali, ancora 4 milioni di euro.
Ad agosto dello scorso anno aveva sfiorato i 5,2 milioni di euro il buco dei ticket non pagati all’Ausl di Piacenza dal 2018 al 31 dicembre 2024 come contributo alle spese sanitarie o per visite mediche non disdette per tempo. All’importo erano da sottrarre quasi 1,2 milioni equivalenti all’ammontare delle quote recuperate al 31 dicembre 2023 e anche la voce 2024 (all’epoca non ancora quantificata).
«Se da un lato il presidente de Pascale persiste ad attribuire le difficoltà della sanità regionale all’insufficienza delle risorse finanziate dallo Stato, dall’altro la Regione da lui amministrata - accusa Vignali - lascia nei cassetti decine di milioni di euro che potrebbero contribuire a finanziare servizi e prestazioni per i cittadini». Così Vignali, commentando i dati aggiornati sui crediti derivanti dal mancato pagamento dei ticket sanitari ricevuti dall’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute.
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