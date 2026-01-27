No al parco eolico, in due giorni oltre 5mila firme

In soli due giorni, sono oltre 5mila le firme raccolte sulla piattaforma Change.org contro il progetto del parco eolico che la società Ferriere Wind srl di Milano ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica da realizzare sul monte Crociglia in Alta Valdaveto.

«A sole 48 ore dal lancio della petizione sono già state superate le 4mila firme - evidenzia la sindaca di Ferriere Carlotta Oppizzi -. Grazie davvero di cuore a ciascuno di voi. Questo risultato dimostra quanto sia forte l’attenzione e l’amore per il nostro territorio». L’invito della sindaca è quello di continuare diffondere il link (Petizione contro il progetto eolico denominato Ferriere) per continuare nella raccolta firme.

Contemporaneamente, «ci stiamo attivando per avere le osservazioni tecniche necessarie a formulare le nostre in maniera puntuale entro il termine del 21 febbraio - fa sapere la sindaca -. Parallelamente, condivideremo tutte le informazioni in modo che tutti possano formulare osservazioni».

Il parco eolico interesserebbe, come noto, anche il territorio di Santo Stefano d’Aveto, nella provincia di Genova, confinante con Ferriere. I 7 aerogeneratori (le pale eoliche) sono previsti sul monte Crociglia, nel comune di Ferriere, mentre le opere di connessione, cioè i cavi che unirebbero le pale eoliche alla stazione di trasformazione necessaria per l’immissione dell’energia nella rete nazionale, sarebbero nel comune di Santo Stefano. In entrambi i Comuni sono previsti incontri pubblici per un confronto aperto. A Ferriere è in programma domenica 1 febbraio alle 15 nel salone parrocchiale, mentre a Santo Stefano domenica 8 febbraio alle 15 al Pala Arvigo.