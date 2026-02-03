Pioggia, neve e gelo sul Piacentino, rischio gelicidio sopra i 700 metri
Ieri sera una frana ha bloccato la Provinciale n. 586 di Val d’Aveto, subito ripristinata dalla Provincia
Redazione Online
|1 ora fa
Dalla serata di lunedì 2 febbraio pioggia, neve e gelo stanno interessando il territorio piacentino. Inoltre, sopra i 700 metri di altitudine, si sono verificate nevicate e alcuni tratti di strada (come in Val Trebbia) sono a rischio gelicidio (pericolo dato dalla pioggia che, depositandosi su una superfice gelida, ghiaccia all’istante).
Ieri, lungo la Strada Provinciale n. 586 di Val d’Aveto, in località Sanguineto, si è verificato uno smottamento che ha parzialmente invaso la carreggiata con ripercussioni sul traffico. Il materiale franato è stato subito rimosso e in breve tempo la circolazione è tornata totalmente libera.
Gli articoli più letti della settimana
1.
I carabinieri portano i viveri al "vichingo" eremita
2.
Tre palazzine alla Baia del Re (ex Unicem) e un condominio residenziale più terziario
3.
Ausl in consiglio: «Cau di Piacenza migliore in regione» Barbieri: «Male gli screening»
4.
«Le mie lezioni di piano con il giovane Chalamet, allievo diligente e geniale. Ora l’aspetto a Piacenza»