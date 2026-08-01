Punto da un calabrone sul monte Capra, intervengono i soccorsi

Intervento dei soccorsi nella zona del monte Capra nelle prime ore della mattina di sabato 1° agosto, nelle vicinanze del Passo Santa Barbara nel comune di Farini a cavallo tra la Valnure e Val Trebbia, per un uomo di 51 anni punto da un calabrone. L'uomo era in compagnia di un amico il quale ha richiesto l'intervento del 118. Sono stati attivati anche i vigili del fuoco e il Soccorso alpino. Il capostazione della monte Alfeo del SAER , in contatto telefonico con l’amico del paziente ed in accordo con la centrale operativa del 118, ha dato istruzione di far rientro al Passo dove stava arrivando l’ambulanza e auto infermieristica di Farini per i controlli del caso. Sul luogo è giunto un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna a supporto della situazione e un mezzo dei vigili del fuoco. L’uomo è stato preso in carico dall’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Piacenza per un controllo.