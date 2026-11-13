«Qualità coinvolgente», nasce il Panettone Piacentino

Nasce a Piacenza un format unico nel suo genere, interamente dedicato al panettone artigianale, simbolo del Natale e della tradizione italiana. L’obiettivo è valorizzare il Panettone Piacentino in tutta la sua qualità, esaltando il lavoro dei maestri pasticceri del territorio e offrendo al pubblico «un’esperienza autentica, accessibile e coinvolgente» come ha spiegato questa mattina l'imprenditore Giuseppe Gallesi, organizzatore dell'evento, che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 novembre, in piazza Cavalli, articolandosi in due momenti della giornata: la fascia mattutina (10.30 – 13.30) e quella pomeridiana (17.00 – 20.00).

«Un intero weekend, a ridosso delle festività natalizie - ha spiegato Gallesi - pensato per creare un momento di incontro tra produttori e pubblico, in cui il panettone diventa protagonista non solo come prodotto, ma come racconto di ricerca, passione e identità territoriale».

La manifestazione prenderà forma in una cornice di grande valore simbolico e architettonico: gli stand saranno disposti sotto i portici di Palazzo Gotico, creando un percorso elegante e suggestivo nel cuore della città, capace di valorizzare ulteriormente l’esperienza del pubblico. L’evento offrirà la possibilità di degustare gratuitamente, conoscere le diverse interpretazioni del panettone artigianale e, allo stesso tempo, prenotare o acquistare direttamente i prodotti, rendendo l’esperienza concreta e immediata.

Ad aprire ufficialmente l’evento sarà la presenza della Chef stellata Isa Mazzocchi, simbolo di eccellenza del territorio.