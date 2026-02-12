San Valentino tra kissing point e tramonti in cima alla torre

Nel borgo degli innamorati - così è chiamato Castellarquato- l’amore, quest’anno, si dà appuntamento anche tra i vicoli. Il calendario di San Valentino è fitto di iniziative, ma la novità assoluta è l’allestimento di due kissing point, cioè punti in cui potersi baciare con sfondo spettacolare. Un inno all’amore, da cartolina.

Saranno due le installazioni pensate per fermare il tempo di un bacio e trasformarlo in uno scatto da condividere. L’iniziativa, infatti, strizza l’occhio anche ai social per promuovere così il borgo di lady Hawke: gli scatti pubblicati su Instagram e taggati @castell_arquato potranno infatti concorrere ad un premio per la foto più apprezzata. «Un concorso leggero, ma capace di amplificare la visibilità del paese. I premi saranno una sorpresa», spiega Antonella Balestrazzi, amministratrice di Antea, società che gestisce i servizi turistici, museali e di informazione per il Comune. L’idea unisce romanticismo e promozione, seguendo una tendenza già vista in alcune città d’arte ma finora inedita nel borgo della Valdarda.

«Il kissing point è un invito a percorrere il paese lasciandosi guidare dai fili rossi dell’amore verso panorami mozzafiato», continua Balestrazzi. Le due postazioni, allestite per il fine settimana di San Valentino, si inseriscono in un contesto già carico di suggestioni. Nelle sale dell’Enoteca comunale, al duecentesco Palazzo del Podestà, inaugura domani alle 17 la mostra “Dove vola il cuore”. «Protagoniste dell’esposizione sono le opere dell’artista locale Stefano Villaggi. Una selezione di dipinti su tela caratterizzati da un cuore in rilievo, dalle forme morbide e ondeggianti, che sembra staccarsi dalla superficie per spiccare il volo verso la persona amata», spiega Balestrazzi. La mostra resterà visitabile fino a domenica primo marzo, negli orari di apertura dell’Enoteca (sabato dalle 10 alle 21; domenica e da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 20; chiuso lunedì e martedì).

Si aggiungono alle iniziative del borgo degli Innamorati due passeggiate tematiche pensate per vivere Castellarquato passo dopo passo, entrambe in programma per sabato 14. Al mattino, dalle 11, “Passi e Pensieri” accompagna i visitatori tra vicoli, scorci panoramici e architetture medievali, alla scoperta di leggende di passione e simboli d’amore nascosti tra le pietre secolari. Nel pomeriggio, alle 17, “Un amore di Rocca” conduce invece all’interno della trecentesca Rocca Viscontea, tra racconti animati e atmosfere suggestive, con la possibilità di salire fino alla sommità della torre (alta circa 35 metri) e ammirare il tramonto da 40 metri d’altezza.