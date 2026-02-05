Servizi digitali, nuovo sportello all'Ausl di piazzale Milano

La rete dei punti Digitale Facile presenti a Piacenza si arricchisce del nuovo sportello alla Casa della Comunità di piazzale Milano aperto nelle mattinate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, grazie a una convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Azienda Usl. Il servizio rappresenta il sesto punto di facilitazione digitale attivo sul territorio cittadino e nasce per offrire supporto ai cittadini nell’accesso e nell’utilizzo dei principali servizi digitali: dall’attivazione delle credenziali Spid all’uso del Fascicolo sanitario elettronico, fino all’orientamento generale nell’utilizzo delle piattaforme online della pubblica amministrazione.

«Con l’apertura di questo nuovo sportello – ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo e valorizzazione commerciale, marketing territoriale, servizi al cittadino e trasformazione digitale, Simone Fornasari all'inaugurazione ufficiale - portiamo avanti un progetto pensato per accompagnare concretamente i cittadini in una fase storica in cui la digitalizzazione è un elemento centrale della vita quotidiana. Ringraziamo l’Ausl per aver accolto l’accordo di protocollo con il Comune: questo Punto rientra nel progetto Pnrr “Digitale Facile Emilia-Romagna”, crediamo sia fondamentale non dimenticare le categorie più fragili e chi ha bisogno di un accompagnamento nell’accesso ai servizi digitali. Grazie alla coprogettazione con il Consorzio SolCo, offriamo alla comunità strumenti e opportunità concrete per rispondere ai bisogni dei cittadini».