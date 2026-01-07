Sicurezza, Rottofreno potenzia il Grande Fratello

Sempre più videosorveglianza a Rottofreno: in arrivo potenziamento e svecchiamento delle già numerose apparecchiature in funzione. La giunta comunale investe 66mila euro sulla sicurezza territoriale. Il sistema già presente, in grado di trasmettere dati, risale ad oltre 10 anni fa. E’ obsoleto e intercetta solo in parte il traffico veicolare e le aree di maggior interesse operativo del territorio. Con il progetto di estensione s’infittiscono i controlli sui veicoli e sulle persone. Ricordiamo che la zona è soggetta a furti e vandalismi, come più volte riferito, oltre che a transiti senza rispetto del codice della strada.

Del resto, il traffico di passaggio ha una mole imponente: 70.000 veicoli al giorno in entrambi i sensi di marcia sulla statale 10 che collega Piacenza alla Lombardia e al Piemonte. La strada attraversa gli abitati di Rottofreno e San Nicolò. Ad alta densità anche le tre provinciali che collegano il comune a tutte le vallate della provincia. Pure il numero degli abitanti, che passa i 12.300, testimonia un’area densamente popolata da mantenere al sicuro.

Le nuove telecamere sorveglieranno: il semaforo di Rottofreno (incrocio fra statale 10 e via Roma); a San Nicolò il semaforo fuori asse (statale 10, provinciale 7), l’incrocio semaforico tra la provinciale 7 e via XXV Aprile, il parco di piazza Togliatti e l’adiacente Centro culturale, il piazzale delle scuole elementari, la zona del comando di Polizia locale; previsto anche lo spostamento di una telecamera sulla statale 10 in direzione Piacenza (imbocco via Rivatrebbia).

S’implementa così anche l’uso di sistemi Ocr (lettura targhe) che già permette il controllo automatizzato in tempo reale di veicoli rubati, non assicurati o privi di revisione, consentendo più efficacia nella prevenzione degli eventi criminosi.