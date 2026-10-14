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Successo a Roma per i cori di Casaliggio e Agazzano

«Significa mettere insieme due realtà del territorio, valorizzando prima di tutto l'amicizia e la crescita comune, sopra ogni campanilismo»

Mariangela Milani
|2 ore fa
Successo a Roma per i cori di Casaliggio e Agazzano
1 MIN DI LETTURA
Il coro San Giovanni Battista di Casaliggio e la Schola Cantorum Paolo Guglielmetti di Agazzano si sono infatti esibiti insieme nella cornice d'eccezione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Le due formazioni hanno unito le forze, e i loro virtuosismi vocali, per animare la liturgia prefestiva nella splendida basilica romana.
«Per noi – dicono i direttori delle corali di Agazzano e Casaliggio Antonio Quero e Rossella Pecoli – questo significa mettere insieme due realtà del territorio, valorizzando prima di tutto l'amicizia e la crescita comune, sopra ogni campanilismo». Alla trasferta romana hanno partecipato anche amici e parrocchiani, permettendo a tutto il gruppo di condividere momenti di allegria e comunità.
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