Temporali e grandine, colpito tutto il Piacentino | VIDEO
Violento nubifragio in val Luretta, grandine a Fiorenzuola, pensilina divelta ad Alseno
Redazione Online
|2 ore fa
Come anticipato dalle previsioni meteo, nel pomeriggio di oggi - mercoledì 1° luglio - i temporali hanno interrotto la sequenza di giornate assolate e roventi. Le zone maggiormente colpite sono state quelle collinari, da una perturbazione temporalesca che ha attraversato la provincia da sud-ovest verso nord-est, colpendo in modo particolare la val Luretta con grandine e un violento acquazzone, la val Trebbia, fino a Fiorenzuola dove i chicchi di ghiaccio hanno imbiancato le strade e il sottopasso si è allagato. Ad Alseno una pensilina della fermata dei bus è stata diventa e ribaltata. Ad Agazzano il nubifragio ha devastati l campo da calcio,: panchine e pannelli della tribuna spazzati via oltre alla copertura della baracca e del bar. Pioggia intensa anche a Piacenza, dove al momento no si registrano danni o allagamenti.
GRANDINE A MOMELIANO
GRANDINE A FIORENZUOLA
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
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