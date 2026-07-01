Temporali e grandine, colpito tutto il Piacentino | VIDEO

Come anticipato dalle previsioni meteo, nel pomeriggio di oggi - mercoledì 1° luglio - i temporali hanno interrotto la sequenza di giornate assolate e roventi. Le zone maggiormente colpite sono state quelle collinari, da una perturbazione temporalesca che ha attraversato la provincia da sud-ovest verso nord-est, colpendo in modo particolare la val Luretta con grandine e un violento acquazzone, la val Trebbia, fino a Fiorenzuola dove i chicchi di ghiaccio hanno imbiancato le strade e il sottopasso si è allagato. Ad Alseno una pensilina della fermata dei bus è stata diventa e ribaltata. Ad Agazzano il nubifragio ha devastati l campo da calcio,: panchine e pannelli della tribuna spazzati via oltre alla copertura della baracca e del bar. Pioggia intensa anche a Piacenza, dove al momento no si registrano danni o allagamenti.

GRANDINE A MOMELIANO

GRANDINE A FIORENZUOLA

La pensilina divelta ad Alseno

Il sottopasso di Fiorenzuola allagato