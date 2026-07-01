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Temporali e grandine, colpito tutto il Piacentino | VIDEO

Violento nubifragio in val Luretta, grandine a Fiorenzuola, pensilina divelta ad Alseno

Redazione Online
|2 ore fa
Temporali e grandine, colpito tutto il Piacentino | VIDEO
1 MIN DI LETTURA
Come anticipato dalle previsioni meteo, nel pomeriggio di oggi - mercoledì 1° luglio - i temporali hanno interrotto la sequenza di giornate assolate e roventi. Le zone maggiormente colpite sono state quelle collinari, da una perturbazione temporalesca che ha attraversato la provincia da sud-ovest verso nord-est, colpendo in modo particolare la val Luretta con grandine e un violento acquazzone, la val Trebbia, fino a Fiorenzuola dove i chicchi di ghiaccio hanno imbiancato le strade e il sottopasso si è allagato. Ad Alseno una pensilina della fermata dei bus è stata diventa e ribaltata. Ad Agazzano il nubifragio ha devastati l campo da calcio,: panchine e pannelli della tribuna spazzati via oltre alla copertura della baracca e del bar. Pioggia intensa anche a Piacenza, dove al momento no  si registrano danni o allagamenti.
GRANDINE A MOMELIANO
GRANDINE A FIORENZUOLA
La pensilina divelta ad Alseno
La pensilina divelta ad Alseno
Il sottopasso di Fiorenzuola allagato
Il sottopasso di Fiorenzuola allagato
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale
Il campo da calcio di Agazzano devastato dal temporale

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