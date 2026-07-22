Travolto da un'auto, muore ragazzo di 16 anni in monopattino
L'incidente nella notte in località Cardazzo a Bosnasco
Redazione Online
|1 ora fa
Un 16enne è stato travolto e ucciso da un'auto mentre, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, percorreva in monopattino una strada dell'Oltrepò Pavese in località Cardazzo nel comune di Bosnasco.
Il giovane, di origini libiche e residente a Stradella, era alla guida di un monopattino e stava andando verso Stradella, quando è stato travolto dall'auto che procedeva nella stessa direzione, guidata da un 73enne di Bosnasco. I carabinieri di Stradella hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.
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