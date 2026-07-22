Travolto da un'auto, muore ragazzo di 16 anni in monopattino

Un 16enne è stato travolto e ucciso da un'auto mentre, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, percorreva in monopattino una strada dell'Oltrepò Pavese in località Cardazzo nel comune di Bosnasco.

Il giovane, di origini libiche e residente a Stradella, era alla guida di un monopattino e stava andando verso Stradella, quando è stato travolto dall'auto che procedeva nella stessa direzione, guidata da un 73enne di Bosnasco. I carabinieri di Stradella hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.