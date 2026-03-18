Treni, più fermate estive per i pendolari nelle stazioni di Pontenure e Cadeo

Confermato il potenziamento dei collegamenti ferroviari nelle stazioni di Pontenure e Cadeo, con il mantenimento delle fermate aggiuntive introdotte la scorsa estate da Trenitalia Tper in accordo con la Regione Emilia-Romagna.

L'incremento dell’offerta – passata da 7 a 30 fermate quotidiane – era stato inizialmente pianificato per garantire la mobilità durante i lavori di manutenzione al ponte stradale sul Nure.

Il progressivo gradimento dei viaggiatori, testimoniato da un importante e stabile aumento dei passeggeri e l’integrazione riuscita con l’intenso traffico della linea, resa possibile dalle condizioni tecniche e commerciali dell’orario, hanno permesso di strutturare il potenziamento. Ciò ha consentito di mantenere il servizio anche dopo la riapertura del ponte, consolidando il treno come alternativa sostenibile e competitiva per il territorio.

Nel dettaglio, l’attuale offerta di 30 corse giornaliere resterà invariata fino al 13 giugno (i sistemi di acquisto sono già aggiornati). A partire dall’entrata in vigore dell’orario estivo, il servizio si stabilizzerà su 27 fermate giornaliere, concentrate prioritariamente sulle relazioni Parma/Milano – Bologna, garantendo una copertura efficiente e costante per i pendolari e i viaggiatori della tratta.