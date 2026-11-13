Truffe al nord e bottini spediti a Napoli: invii anche da Farini

Dopo aver messo a segno truffe ai danni di anziani di diverse regioni italiane, spedivano il bottino, denaro e preziosi, sotto falso nome, affidandoli al circuito postale. Le spedizioni partivano da Savignano sul Panaro (Modena), Casazza (Bergamo), Borgone Susa (Torino) e Farini (Piacenza).

E' quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia Centro di Napoli che sono riusciti a recuperare quattro plichi in uno dei quali, utilizzando il crudele stratagemma della Onlus per i bambini, oltre al bottino dei raggiri, tra le pistole finte ce n'erano anche due vere: una 357 magnum e una calibro 22.

In totale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato svariati gioielli in oro per un totale di 543 grammi e 16.730 euro in contanti. Verrà restituito tutto ai legittimi proprietari. Molti soldi e molti gioielli. Alcuni di questi sono datati nel tempo. Simbolo di un affetto che si protrae da generazioni e che vengono strappati ai ricordi di persone anziane.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti questa volta è stata adottata la truffa del finto carabinieri, ma riveduta e corretta, con la tipica telefonata che allontana il marito, l'arrivo del finto carabiniere o del finto perito a casa dell'anziana e la consegna di denaro e gioielli. Ma per il trasferimento della refurtiva invece del corriere è stato adottato il pacco postale.

Dagli accertamenti dei carabinieri si è ricostruito come la batteria di truffatori parta da Napoli per poi raggiungere più paesi del nord Italia. Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e non solo. Per la maggior parte parliamo di piccole cittadine. La novità sta nel trasporto del bottino. Per ogni pacco spedito corrisponde una truffa consumata. Il truffatore elude così i controlli e sfugge ad eventuali perquisizioni. I militari stanno ora stringendo il cerchio intorno alla banda.