Un monumento per Travo illuminato da Davide Groppi

Travo avrà un monumento dedicato alle bellezze del suo territorio e sorgerà sull’aiuola di piazza Vittorio Veneto, un tempo verde e ora tristemente inghiaiata. Si tratta di un’idea nata dalla collaborazione tra la sindaca Roberta Valla e il designer internazionale Davide Groppi (che si occuperà dell’illuminazione), poi messa su carta dal geometra Michele Cavanna. Tra gli elementi caratteristici, la “silhouette” del paese e l’immagine del fiume Trebbia.

Benché il progetto sia stato approvato in giunta lo scorso 2 dicembre, soltanto adesso - grazie ad un’interrogazione di Pietro Tagliaferri nell’ultimo consiglio comunale - si è potuto avere qualche dettaglio in più. Secondo una bozza di massima del progetto, la vasca sarà ricoperta da porzioni di acciaio corten, di ghiaietto drenante e metallo verniciato che andranno a rappresentare rispettivamente il terreno di Travo, le spiagge ghiaiose e la lingua azzurra del fiume Trebbia. Verticalmente, su un angolo della vasca, sarà realizzato - sempre in acciaio corten - invece un profilo del paese, un pannello metallico che rappresenterà lo “skyline” di Travo, a partire dal campanile e dal castello Anguissola. Con un costo di 13mila euro, la vasca potrebbe essere il biglietto da visita per chi arriva in paese. «L’idea ci è sembrata carina, elegante e di facile manutenzione rispetto alla precedente aiuola verde» spiega la sindaca Roberta Valla. «Abbiamo chiesto un consulto a Davide Groppi, che penserà a illuminare il monumento, mentre il disegno è di Michele Cavanna».