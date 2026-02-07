Storie di voi, il sogno di Mauro e Grazia tra galline felici e funghi Shiitake

Mauro, Grazia e il loro sogno diventato realtà tra le colline, i boschi e i campi della Val Rosello. Sono loro i protagonisti della decima puntata del viaggio di “Storie di voi” tra i racconti di chi - attraverso mestieri, passioni, semplici hobby e talenti vari - vive il nostro territorio. La nuova pillola, in onda come ogni sabato nelle edizioni delle 13.15 e delle 19.30 del Tgl di Telelibertà, sarà dedicata al magico rapporto con la natura instaurato dalla giovane coppia che nel 2017 ha deciso di cambiare completamente vita, trasferendosi a Sariano di Gropparello in un’antica corte che nel tempo è diventata il regno dove fiori, erbe aromatiche e piante da frutto fanno da perfetto scenario in cui convivono cavalli, galline - si quelle che ormai tutti hanno imparato a definire “felici” - capre tibetane, pecore e polli ornamentali.

«È stata proprio una passeggiata a cavallo tra i colli piacentini a farci innamorare della Val Rosello, dei suoi profumi e dei suoi colori - spiegano Mauro e Grazia, lui bergamasco di origine, lei pavese -. Nel parco naturalistico del Piacenziano abbiamo quindi deciso di dedicarci alle nostre più grandi passioni».

Ecco allora che l’avventura di Mauro Fumagalli e Grazia Invernizzi ha inizio tra mille difficoltà, ma sorretta da altrettante ambizioni. Il nastro di partenza è stato tagliato con l’arrivo nel vasto frutteto di oltre 200 galline libere di scorrazzare tra un albero e l’altro. Loro rappresentano la grande passione di Grazia. Al contempo Mauro pone le basi per avviare la sua di passione: quella del magico mondo delle api e del miele.

«In questi anni abbiamo realizzato tanti obiettivi e superato ostacoli inimmaginabili come il genocidio che ha colpito il territorio poco dopo il nostro arrivo e i due anni di pandemia che hanno reso il nostro lavoro estremamente più complesso - raccontano -, però ci hanno permesso di conoscere nuove persone, amicizie uniche e capire l’importanza di avere una comunità unita e solidale attorno. Il nostro sogno cresce anche grazie alle persone che vivono qui».

Un sogno che matura e tocca nuovi mondi, come quello dei funghi. A Sariano di Gropparello, infatti, per la prima volta in tutto il territorio provinciale si coltivano funghi grazie a un’intuizione della coppia che quasi 10 anni fa, partendo da poco di più di un paio di terreni lungo le sponde del Rosello, ha fondato l’azienda agricola Biofilia.

«Sono Cardoncello, Shiitake, Gialletto e Orecchione e hanno il sapore dei boschi della Val Rosello» le parole di Grazia che nella puntata di oggi di “Storie di voi” aprirà le porte della fungaia allestita ai piedi del bosco. «Una struttura che ci permette di offrire una proposta, totalmente naturale, locale e di qualità». Una proposta che guarda anche al futuro, grazie alle svariate proprietà dei funghi. «Elementi sempre più interessanti non solo a livello gastronomico, ma anche dal punto di vista ambientale e sanitario – precisa Grazia – Lo Shiitake, per esempio, ha delle proprietà importantissime legate alla protezione del sistema cardiocircolatorio e alla riduzione del colesterolo. Ci sono degli studi – continua – che gli attestano delle proprietà antitumorali».