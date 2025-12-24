Un ponte Bailey sulla provinciale della Val d'Aveto

Un ponte Bailey sulla provinciale 586 della Val d'Aveto nel punto che ha ceduto, vicino alla diga di Boschi, in comune di Ferriere. E' la soluzione prospettata dalla sindaca di Ferriere Carlotta Oppizzi e dalla sua giunta nonché condivisa dalla Provincia di Piacenza che sta procedendo in questa direzione.

La Strada Provinciale 586 della Val d’Aveto è rimasta chiusa da marzo ad agosto 2025 a seguito della caduta di un grosso masso che ha comportato la necessità di ulteriori lavori di messa in sicurezza. Da settembre la strada è rimasta aperta con limitazioni, per consentire il completamento dei lavori di messa in sicurezza.

Dal 16 novembre scorso tuttavia la carreggiata ha ceduto e la strada è stata nuovamente chiusa.

"In questa situazione, pur non sottovalutando la gravità del problema e la conseguente entità e complessità dell’intervento necessario, ritenevamo doveroso avere indicazioni in ordine al tipo di intervento previsto, nonché ai tempi di realizzazione del medesimo - fa sapere la sindaca Oppizzi sulla pagina Facebook del Comune di Ferriere -. E le abbiamo quindi richieste.

Il 4 dicembre scorso abbiamo effettuato un sopralluogo con rappresentati della Provincia e tecnici, chiedendo di individuare una soluzione, anche provvisoria, che consentisse la riapertura della strada in tempi brevi, sul presupposto che il livello di disagio che si può chiedere di sopportare sia, in questo caso, ampiamente superato. Si è quindi condivisa la possibilità di installare un Ponte Bailey.

Da quanto riferito la Provincia sta procedendo in tal senso, ma non sono definiti i tempi dell’intervento, che si prospettano comunque troppo lunghi. Abbiamo pertanto nuovamente chiesto di conoscere i tempi previsti, facendo presente che le difficoltà di situazioni come questa si acuiscono in assenza di informazioni certe".