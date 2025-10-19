A Castel San Giovanni gettano via rifiuti e un paraurti: ripresi e multati
Gli episodi di abbandono per strada e accanto ai cassonetti sono avvenuti in via Bottarone e vicino al cimitero, ma le telecamere hanno permesso alla polizia locale di individuare gli autori. Sono così scattate le multe
Mariangela Milani
|1 ora fa
il paraurti gettato accanto ai cassonetti dell'immondizia
Pare una guerra senza sosta quella contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti a Castel San Giovanni.
La Polizia locale è risalita all’identità di un uomo, un egiziano residente a Castello, che pochi giorni fa aveva abbandonato come niente fosse un paraurti lungo via Bottarone e gli ha inflitto una sanzione da 500 euro.
Un altro scaricatore selvaggio, di nazionalità indiana, è stato invece multato con 300 euro per aver abbandonato due grossi sacchi di rifiuti nel parcheggio del cimitero. Anche in questo caso, la Polizia locale è risalita all'identità dell'autore grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza.