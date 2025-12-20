Violento frontale a Biana, tre feriti. Strada chiusa per i soccorsi
Redazione Online
|2 ore fa
Violento scontro frontale tra due auto nella primissima mattinata di sabato 20 dicembre sulla provinciale 654 all'altezza di Biana. Tre persone sono rimaste ferite
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
Per consentire le operazioni di soccorso il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico.