Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Violento frontale a Biana, tre feriti. Strada chiusa per i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri

Redazione Online
|2 ore fa
Violento frontale a Biana, tre feriti. Strada chiusa per i soccorsi
1 MIN DI LETTURA
Violento scontro frontale tra due auto nella primissima mattinata di sabato 20 dicembre sulla provinciale 654 all'altezza di Biana. Tre persone sono rimaste ferite
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
Per consentire le operazioni di soccorso il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico.

Gli articoli più letti della settimana