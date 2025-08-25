A Castel San Giovanni tenta di rubare biancheria intima e nasconde un coltello

Un piacentino di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri per tentato furto e porto abusivo di armi dopo essere stato sorpreso a rubare in un grande magazzino di Castel San Giovanni. L'episodio è avvenuto l'altra mattina attorno alle 11.30, quando il giovane - già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio - ha tentato di impossessarsi di biancheria intima e boccette di profumo.

Il personale del centro commerciale si è però accorto immediatamente del furto e ha allertato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Borgonovo che ha bloccato il giovane ancora all'interno del negozio. Durante il controllo, oltre alla refurtiva che è stata restituita all'esercizio commerciale, i militari hanno scoperto che il 23enne nascondeva nei pantaloni un coltello da cucina. L'uomo è stato quindi accompagnato in caserma e denunciato per tentato furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Le indagini dei carabinieri proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri furti nella zona.