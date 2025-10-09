A Coli il 40% delle utenze è senza numero civico: slitta la raccolta porta a porta





Il Comune di Coli conferma, in una risposta a un’interrogazione consiliare della minoranza, che circa il 40% delle utenze non dispone di un numero civico assegnato. Su un totale di 1.174, cioè, 468 risultano contrassegnate dalla dicitura s.n.c., abbreviazione di "senza numero civico".

L’ultimo aggiornamento risale al 1982 e da allora le modifiche sono state gestite in modo puntuale e non sistematico. Questa situazione blocca l'attivazione del nuovo sistema di raccolta rifiuti Iren. Per aggiornare i numeri civici, quindi, serviranno fondi Pnrr. Intanto il "porta a porta" slitta. «L’attuale situazione - spiega la sindaca Ester Pugni - non è colpa di nessuno, ma i numeri sono indispensabili a Iren per far partire il servizio».