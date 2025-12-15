A Fiorenzuola un hub urbano per valorizzare piazze, negozi e spazi culturali

All’auditorium San Giovanni di Fiorenzuola si è tenuto un incontro per presentare l’hub urbano della città, un’area centrale caratterizzata da una pluralità di funzioni dove commercianti e artigiani giocano un ruolo chiave per aumentarne l’attrattività. La prima fase prevede una manifestazione di interesse, pubblicata sull’albo pretorio, attraverso cui associazioni di categoria e singoli esercenti possono aderire al percorso di partenariato pubblico-privato e accedere a finanziamenti mirati al miglioramento delle attività.

All’incontro hanno partecipato l’assessore al commercio Marcello Minari e i rappresentanti di Unione Commercianti Piacenza, Confesercenti, Cna e Upa Federimpresa. Il coordinamento dell’hub è affidato a una cabina di regia mista pubblico-privata, che promuove dialogo e collaborazione tra i vari soggetti.

Gli obiettivi principali sono qualificare e valorizzare il contesto urbano, favorire la collaborazione tra imprese e settore pubblico, promuovere innovazione e sviluppo economico, e realizzare interventi coordinati nel centro città, comprese piazze, vie principali e servizi culturali, sociali e sanitari, estendendosi fino alla linea ferroviaria Milano-Bologna.