Ubriaco si perde in un garage, scambiato per ladro
I carabinieri, chiamati dal padrone di casa a Calendasco, hanno identificato un 19enne marocchino in stato di pesante alterazione alcolica. Ricoverato all'ospedale di Piacenza
Ermanno Mariani
|1 ora fa
«Accorrete subito, ho un ladro dentro il garage che sta rovistando nelle mie cose». Questa la chiamata arrivata ai carabinieri domenica sera, intorno alle 23, da Calendasco. In realtà, non c’era nessun ladro nel garage sotto casa, ma, come appurato dai militari dell’Arma, c’era invece un diciannovenne marocchino (probabilmente reduce da una serata in un locale piacentino) che era così ubriaco da essersi perso e infilandosi nel garage senza motivo. L’identificazione del ragazzo non è stata affatto semplice, in quanto era talmente ubriaco che non ricordava nemmeno il suo nome. È stato necessario ricorrere a un’ambulanza del 118, che è rapidamente giunta a Calendasco. Il ragazzo è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasportato all’ospedale di Piacenza, dove si è ripreso rapidamente.
