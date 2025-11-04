A "Lo Specchio di Piacenza" il regista Canepari
Su Telelibertà Nicoletta Bracchi stasera dialoga con il regista piacentino che ha firmato documentari e cortometraggi capaci di dare voce a temi sociali e culturali
Matteo Prati
|2 ore fa
Andrea Canepari
Appuntamento questa sera alle 20.30 su Telelibertà con una nuova puntata di “Lo Specchio di Piacenza”, il format tv, condotto da Nicoletta Bracchi che racconta volti, storie e talenti della nostra città. Ospite in studio sarà Andrea Canepari, regista piacentino che negli anni si è distinto per la sua sensibilità artistica e per la capacità di dare voce, attraverso le immagini, a temi sociali e culturali di grande attualità. Canepari ha firmato documentari e cortometraggi che uniscono sguardo autoriale e impegno civile, spesso legati al territorio e alla memoria collettiva. Le sue opere si caratterizzano per l’attenzione ai dettagli, il ritmo narrativo e la volontà di esplorare l’animo umano con autenticità. Nel dialogo con Nicoletta Bracchi, Canepari racconterà il proprio percorso nel mondo del cinema indipendente, le sfide del mestiere e i progetti futuri che lo vedono nuovamente all’opera tra Piacenza e nuove produzioni nazionali. Un incontro tra arte e racconto, per scoprire un autore che con le sue storie continua a far parlare la nostra città. Tutte le puntate sono disponibili sul sito on demand di Telelibertà.