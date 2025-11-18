A Lo Specchio di Piacenza il ritratto del noto pittore piacentino Armodio
Nuovo appuntamento con “Lo Specchio di Piacenza”, lo spazio a cura di Nicoletta Bracchi in onda su Telelibertà, che ogni settimana accende i riflettori sui protagonisti della vita culturale, economica e sociale del territorio. Stasera alle ore 20.30, ospite della puntata sarà Armodio, nome d’arte di Vilmore Schenardi, pittore piacentino tra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale.
Con il suo stile inconfondibile, sospeso tra realismo e immaginazione, Armodio ha saputo costruire nel tempo un linguaggio pittorico unico: ambienti silenziosi, oggetti enigmatici, figure lontane ma intensamente presenti. La sua arte, riconosciuta dalle principali gallerie italiane e straniere, parla di tempo e memoria, di assenze e presenze che abitano lo spazio con misteriosa eleganza.
Nel dialogo con Nicoletta Bracchi, l’artista ripercorrerà la propria carriera, dagli esordi a Piacenza fino ai successi ottenuti nei più importanti circuiti espositivi. Racconterà il suo rapporto con la città, le fonti d’ispirazione, e il significato di un percorso artistico che, pur radicato nella tradizione, continua a rinnovarsi con sguardo lucido e poetico.
Un incontro con uno dei maestri contemporanei che hanno dato prestigio e identità alla pittura piacentina. Tutte le puntate sono disponibili su on demand del sito Liberta.it
