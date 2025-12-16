A "Lo Specchio di Piacenza" il vescovo Cevolotto

Stasera alle 20.30 su Telelibertà va in onda l'ultima puntata dell'anno de “Lo Specchio di Piacenza”, il talk di Telelibertà condotto da Nicoletta Bracchi: un appuntamento speciale, pensato per il periodo delle feste, che invita a rallentare e guardarsi dentro. Ospite della serata sarà monsignor Adriano Cevolotto, vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio, arrivato in città nel 2020 su incarico di Papa Francesco e oggi al suo primo “lustro” di cammino pastorale nel nostro territorio. La conversazione ripercorrerà la sua storia: dalla parrocchia di Ognissanti a Roncade, dove è cresciuto tra formazione ed educazione giovanile, al trasferimento a Piacenza, con le prime impressioni, le sorprese e le sfide di una comunità complessa e al tempo stesso accogliente. Tra ricordi personali - la famiglia, l’infanzia, la bicicletta, la montagna - e domande sul presente, il vescovo racconterà come ha scoperto la vocazione, cosa lo ha incoraggiato ad accettare il ruolo episcopale e quali responsabilità sente più forti oggi.

Lo “Specchio” affronterà anche temi vicini alla vita quotidiana: il senso di comunità, la solitudine che cresce, i giovani in ricerca, il ruolo dei sacerdoti, l’importanza del “camminare insieme”, le fragilità, l’accoglienza, l’equilibrio tra ascolto e concretezza. Uno sguardo arriverà anche al mondo digitale, ai social, e a come stiano cambiando relazioni e partecipazione. In chiusura, il vescovo Cevolotto lascerà un messaggio augurale per i telespettatori. “Lo Specchio di Piacenza” torna nel nuovo anno. Tutte le puntate sono disponibili on demand sul sito di Libertà.