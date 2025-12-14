Pedone falciato da un'auto in via Quattro Novembre

Un pedone è stato investito da un'auto a Piacenza nel tardo pomeriggio. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Quattro Novembre, in prossimità del numero civico 128/A. L'uomo, da quanto si è appreso, attorno alle 18 è stato investito da una Fiat Cinquecento. Sul posto due mezzi di soccorso inviati dal 118 e gli uomini della polizia locale. Dai primi accertamenti la persona investita non risulta in pericolo di vita.