A Sarmato la sindaca "con il pancione" non si ferma

Si chiamerà Nevio, un nome antico che contiene nella sua etimologia il significato di “nuovo”. E di certo una bella novità c’è: a febbraio arriva un fiocco azzurro al municipio di Sarmato. La sindaca Claudia Ferrari sarà una delle pochissime sindache italiane, nella storia della Repubblica, chiamate a portare avanti una gravidanza tra delibere, consigli comunali e variazioni di bilancio. Dopo una storia di 15 anni con il compagno Matteo Zangrandi, a 37 anni Ferrari è pronta ad una sfida tanto naturale quanto controcorrente. Perché, felicitazioni a parte, una sindaca col pancione oggi è un’immagine che ancora destabilizza. «Sarà sicuramente una gestione complessa - osserva lei - come accade a tutti i genitori. Ma credo che, come ogni altra situazione, una soluzione si troverà per tenere assieme i due impegni. Sicuramente negli anni ho imparato che, per la società, una sindaca che partorisce non è un’opzione contemplata».