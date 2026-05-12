A Lo Specchio la prorettrice Fellegara si racconta

Nuovo appuntamento questa sera su Telelibertà, martedì alle 20.30, con Lo Specchio di Piacenza, il format curato dalla giornalista Nicoletta Bracchi che racconta, attraverso le immagini scelte dagli ospiti, storie di vita e dei percorsi professionali.

Protagonista della puntata sarà Annamaria Fellegara, prorettrice dell’Università Cattolica Sacro Cuore, da anni impegnata sui temi della governance e della responsabilità d’impresa e della sostenibilità.

Una puntata costruita come un racconto personale: ogni fotografia scelta diventa una tappa significativa, un passaggio, un ricordo. Dallo scoutismo agli anni della formazione, dall’esperienza amministrativa alla carriera accademica, fino al lavoro quotidiano con gli studenti.

Il percorso si snoda tra ambiti diversi, pubblici e privati, mettendo in fila esperienze, scelte e momenti che hanno segnato il cammino umano e professionale. Un dialogo che attraversa il tempo, tra passato e presente, e che offre uno sguardo concreto sul valore delle responsabilità e sul ruolo della formazione oggi.

Appuntamento questa sera alle 20.30. Tutte le puntate sono disponibili anche on demand sul sito di Libertà