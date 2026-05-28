Chicchi di grandine “mai visti così”: flagellate l'alta Val Nure e la Val d'Aveto, ma anche il Lodigiano

Grandinata improvvisa attorno alle 19 tra l’alta Valnure e la Valdaveto, dove diversi residenti hanno segnalato chicchi di ghiaccio di dimensioni notevoli, come noci. Precipitazioni tra le più intense si sono registrate nella zona di Lisore, frazione del comune di Cerignale, in Valdaveto, ma segnalazioni sono arrivate anche da Grondone e dall'abitato di Ferriere, come pure in località Roccone.

Orti e campi devastati anche nel territorio di Corte Brugnatella, i chicchi hanno flagellato varie località tra cui Robecco, Poggio Rondino, e Rovaiola.

Campi imbiancati a Robecco, Poggio Rondino in territorio di Corte Brugnatella

Proprio da Lisore alcuni abitanti raccontano stupiti: «Mai si erano visti così grandi in questi anni», riferendosi ai chicchi di grandine caduti nel corso del violento rovescio che ha colpito l’Appennino piacentino nel tardo pomeriggio. In diversi punti la grandine ha imbiancato strade e prati nel giro di pochi minuti.

Danni anche nel Basso Lodigiano. In una fascia di territorio nelle campagne non lontano da Codogno si segnala la caduta di chicchi di grandine grossi come palline da tennis.





I chicchi di grandine caduti a Codogno

Nuova allerta per la notte

Intanto cresce la preoccupazione per le prossime ore. Silvio Scattaglia sulla pagina Facebook “Meteo Niviano” segnala infatti un peggioramento potenzialmente intenso nella notte tra oggi e domani. Secondo le previsioni, il cedimento dell’alta pressione sulla sua parte orientale favorirà infiltrazioni di aria più fredda in quota, condizione che potrebbe innescare temporali violenti anche sul territorio piacentino.

Tra le 22 e le 3 di notte sono previsti temporali sparsi, inizialmente sulle pianure e successivamente in attenuazione verso le aree montane. Particolare attenzione viene raccomandata per le possibili grandinate di grosse dimensioni nelle zone vicine al Po e tra Caorso, Fiorenzuola d'Arda e Cortemaggiore.

Le previsioni parlano inoltre di possibili raffiche di vento molto forti legate ai temporali, con fenomeni di outflow localmente pericolosi in prossimità delle celle temporalesche. Per il resto della giornata di domani è invece previsto cielo sereno o poco nuvoloso.