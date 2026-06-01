Allerta meteo, vento e forti temporali in arrivo il 2 giugno

Per la giornata di martedì 2 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle aree di pianura e sul settore occidentale della Regione. Lo rende noto una allerta meteo della Protezione civile dell'Emilia Romagna. Nelle zone collinari e montane interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Nelle ore serali si prevede inoltre un'intensificazione del vento dal quadrante sud-occidentale della regione fino a valori di burrasca (tra 62 e 74 km/h) sui rilievi centro-orientali, con ulteriori rinforzi di raffica fino a valori di burrasca forte (tra 75 e 88 km/h) sulle aree del crinale.