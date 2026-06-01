Allerta meteo, vento e forti temporali in arrivo il 2 giugno
Previsti anche possibili frane e innalzamento dei torrenti
Redazione Online
|52 minuti fa
Per la giornata di martedì 2 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle aree di pianura e sul settore occidentale della Regione. Lo rende noto una allerta meteo della Protezione civile dell'Emilia Romagna. Nelle zone collinari e montane interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Nelle ore serali si prevede inoltre un'intensificazione del vento dal quadrante sud-occidentale della regione fino a valori di burrasca (tra 62 e 74 km/h) sui rilievi centro-orientali, con ulteriori rinforzi di raffica fino a valori di burrasca forte (tra 75 e 88 km/h) sulle aree del crinale.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Chicchi di grandine “mai visti così”: flagellate l'alta Val Nure e la Val d'Aveto, ma anche il Lodigiano
2.
Lo spettacolare “sì” di Luca e Conor, sposi al castello di Agazzano
3.
Tensione alla festa dei Lyons. Sindacalista colpito con un pugno
4.
Caldo anomalo sul Piacentino: attesi fino a 35 gradi, poi rischio temporali e grandine