A "Nel Mirino" le nuove sfide di Piacenza Expo

Piacenza Expo ha cambiato i suoi vertici da poco e c'è curiosità su quali saranno le prossime sfide e gli obiettivi di quella che rappresenta un'importante vetrina per la nostra città. Ma i cittadini saranno altrettanto desiderosi di conoscere il futuro delle “leve di Piacenza”, realtà che ogni anno portano visitatori e turisti nel territorio, attratti dalle bellezze che ci circondano. Argomento che verrà trattato questa sera a “Nel Mirino”, in onda come ogni venerdì alle 21 su Telelibertà.

Insieme alla conduttrice Nicoletta Bracchi ci addentreremo nel focus di questa puntata, che sarà proprio su Piacenza Expo con ospite in studio il nuovo presidente Davide Villa pronto a parlarci delle strategie in atto. Non mancheranno testimonianze di espositori, così come gli interventi degli altri ospiti del settore: Filippo Cella, vicepresidente vicario della Camera di Commercio dell'Emilia, Pierangelo Romersi, direttore di Visit Emilia, Arianna Molinaroli, docente e ricercatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, e Ludovica Cella, presidente di Federalberghi Piacenza e vicepresidente nazionale. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it.