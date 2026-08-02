Pinalli, entro l’anno mille dipendenti e la scelta di gestire la logistica in proprio
L’azienda nata oltre 40 anni fa è leader nella distribuzione di prodotti beauty con 108 negozi in Italia ed e-commerce
Donata Meneghelli
|51 minuti fa
Raffaele Rossetti, presidente e ad di Pinalli - © Libertà/Donata Meneghelli
Mille dipendenti entro la fine dell’anno per Pinalli. Una cifra importante in termini di occupazione, annunciata da Raffaele Rossetti, presidente e amministratore delegato dell’azienda nata oltre 40 anni fa a Fiorenzuola come semplice profumeria, e diventata oggi leader nella distribuzione di prodotti beauty con una community di oltre un milione di clienti.
«Abbiamo raggiunto con un anno di anticipo gli obiettivi del nostro piano industriale quinquennale 2022-26, il che ci ha fatto accelerare sulla crescita dimensionale - spiega l’ad Rossetti -. Siamo diventati una realtà da 200 milioni di euro di fatturato e alla fine di quest’anno raggiungeremo le 1.000 risorse su tutto il territorio nazionale. Attualmente i nostri e le nostre dipendenti sono 930, ma le aperture in corso e imminenti, porteranno numeri sempre in crescita».
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