Chiude la trattoria Chiarone, un pezzo di storia di Pianello

La storica trattoria Chiarone di Pianello ha abbassato le serrande dopo 52 anni di attività. Per la titolare Enrica Oddi è arrivato il momento di smettere. «Del resto - dice - ho iniziato a lavorare qui 34 anni fa, quando ero una ragazzina. Adesso è venuto il momento di dire basta, anche se mi dispiace perchè questo lavoro l'ho sempre amato tantissimo».

Prima di lei, sono stati i genitori Carlo Oddi e Vincenza Mondonico, nel 1974, ad aprire la trattoria. In cucina c'erano nonna Gina e la zia Isa. «Un altro modo di lavorare» - racconta Enrica - oggi è cambiato tutto».

La notizia, complici i social, si è sparsa nel giro di un nanosecondo. «Il giorno dopo in cui ho scritto il post per dire che chiudevo – racconta la titolare – avevo il locale invaso da piante e fiori che mi hanno mandato i clienti affezionati. Qualcuno è venuto apposta da Milano per salutare. Ho ricevuto un sacco di telefonate. Mi ha fatto tanto piacere. Non credevo di aver lasciato un segno così profondo». Del resto la storia della trattoria coincide con un pezzo di storia del paese.