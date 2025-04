A Ottone la fiera "slitta" di due ore per rispetto di Papa Francesco

Ottone si prepara alla tradizionale Fiera del Bestiame, in arrivo sabato 26 aprile. L’evento si svolgerà nel campo sportivo e prenderà il via alle 13, anziché alle 10.30 come inizialmente previsto, nel rispetto delle esequie di Papa Francesco che si terranno durante la mattinata.

Un lieve "slittamento" della manifestazione, dunque, che è dettato da una circolare della prefettura per osservare il lutto nazionale proclamato per la scomparsa del Pontefice. L’inaugurazione sarà accompagnata da un minuto di silenzio. Le bancarelle presenti sospenderanno l’attività dalle 10 alle 12, sempre in segno di rispetto.

Gli animali saranno presenti fin dal mattino, mentre dalle 13 apriranno anche gli stand gastronomici e il servizio bar. Per i più piccoli ci saranno gonfiabili e pony, con la possibilità di vivere il suggestivo battesimo della sella. Dalle 15 si balla con Alberto Kalle e le cantanti Veronica e Valeria Cuneo, mentre alle 17 ci sarà l’estrazione della lotteria di beneficenza, con oltre 50 premi.

Tra gli ospiti lo youtuber Degio e la Mula (Silvano Degiovanni).Presenti mercatini di prodotti tipici, cori spontanei e numerosi food truck con polenta, salamelle, patatine, spiedini, ravioli e molto altro. I biglietti della lotteria di beneficenza sono già disponibili nelle attività commerciali del paese.

La giornata è organizzata dalla Pro loco con il contributo del Comune e il patrocinio dell'Unione montana valli Trebbia e Luretta.