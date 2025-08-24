A Pianello code per il cotechino fin dalle 7.30 del mattino

A Pianello è scoccata l'ora della festa. Quella che da 59 anni a questa parte i volontari della Pro loco dedicano al cotechino e in particolare al cotechino "piccolo", a misura di panino. Dalle 7.30 di stamattina, domenica, lunghe file di pianellesi e, non solo, hanno affollato gli stand della Pro loco per assaporare un piatto che è ormai diventato parte integrante della cultura enogastronomica pianellese.

E pazienza per i volontari che, chiusi gli stand alle 3 di sabato notte, dopo la gettonatissima Festa del Gigi il cui ricavato sarà devoluto all’hospice di Borgonovo, alle 4 e mezza di stamattina erano di nuovo all’opera. Tutto questo con buona pace del tempo le cui temperature di colpo più fresche non hanno per nulla scoraggiato le centinaia di avventori.

La festa del cotechino prosegue anche stasera con stand ovviamente aperti, luna park (aperto fino a mercoledì) e alle 21 serata danzante con l’orchestra Cristian Patarini.

Mercoledì, 27 agosto, si replica con un doppio appuntamento: sagra del cotechino e fiera d'agosto.